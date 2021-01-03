"داعش" ينفذ هجوماً على قطعات الحشد العشائري غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الانبار، يوم الاحد، بأن تنظيم "داعش" نفذ هجوماً على قطعات الحشد العشائري في صحراء المحافظة غربي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر تنظيم داعش نفذت، مساء اليوم، هجوماً على مواقع للحشد العشائري على الطريق الصحراوي بين مدينتي حديثة وبيجي في المحافظة"، مؤكداً أنه "تم التصدي للهجوم الإرهابي من قبل عناصر الحشد العشائري وباسناد طيران التحالف الدولي".

وأوضح المصدر، أن "عناصر التنظيم قاموا بتوجيه عجلاتهم نحو قطعات الحشد العشائري وأطلقوا النار على عناصر تلك القطعات"، مبينا أن "مقاتلي الحشد العشائري تمكنوا من التصدي للهجوم، دون وقوع اي خسائر بشرية".