داعش ينشئ "أنفاقاً سرية" جديدة بصحراء الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قوات حرس الحدود المنطقة الثانية بمحافظة الانبار غربي العراق، يوم الاثنين بقيام عناصر تنظيم داعش بإنشاء أنفاق سرية جديدة في المناطق الصحراوية من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك معلومات استخبارية دقيقة أكدت قيام داعش بإنشاء أنفاق جديدة في المناطق الصحراوية القريبة من قضاء الرطبة أقصى غرب الانبار".

وأشار إلى أن "تنظيم داعش استغل المناطق ذات التضاريس التي يصعب الوصول إليها، كما أنها تبعد عن مراكز المدن وأماكن تواجد القوات الأمنية".

وأوضح المصدر، أن "تنظيم داعش بدأ بتكثيف جهوده بإنشاء الأنفاق خصوصا بعد أن تم تدمير أغلب انفاقه مؤخرا".

ولفت المصدر إلى أن "عمليات ملاحقة بقايا عناصر داعش وتدمير مواقعه في صحراء الانبار، تسببت بارباك التنظيم".

يشار إلى أن القوات العراقية بمساعدة طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دمرت مئات الأنفاق والأوكار لتنظيم داعش في الانبار وصلاح الدين وديالى، بحسب ما تعلنه خلية الإعلام الأمني وبقية الأجهزة الامنية العراقية.