سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش ينشئ "أنفاقاً سرية" جديدة بصحراء الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-02-01T20:11:45+0000
داعش ينشئ "أنفاقاً سرية" جديدة بصحراء الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قوات حرس الحدود المنطقة الثانية بمحافظة الانبار غربي العراق، يوم الاثنين بقيام عناصر تنظيم داعش بإنشاء أنفاق سرية جديدة في المناطق الصحراوية من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك معلومات استخبارية دقيقة أكدت قيام داعش بإنشاء أنفاق جديدة في المناطق الصحراوية القريبة من قضاء الرطبة أقصى غرب الانبار".

وأشار إلى أن "تنظيم داعش استغل المناطق ذات التضاريس التي يصعب الوصول إليها، كما أنها تبعد عن مراكز المدن وأماكن تواجد القوات الأمنية".

وأوضح المصدر، أن "تنظيم داعش بدأ بتكثيف جهوده بإنشاء الأنفاق خصوصا بعد أن تم تدمير أغلب انفاقه مؤخرا".

ولفت المصدر إلى أن "عمليات ملاحقة بقايا عناصر داعش وتدمير مواقعه في صحراء الانبار، تسببت بارباك التنظيم".

يشار إلى أن القوات العراقية بمساعدة طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دمرت مئات الأنفاق والأوكار لتنظيم داعش في الانبار وصلاح الدين وديالى، بحسب ما تعلنه خلية الإعلام الأمني وبقية الأجهزة الامنية العراقية.

related

ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-08-29 07:56:00
ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش انتهى وعملياته المتفرقة مجرد "فقاعة"

Date: 2020-12-14 10:58:15
رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش انتهى وعملياته المتفرقة مجرد "فقاعة"

انطلاق عملية "الفتح المبين" بالأنبار و"الوعد الصادق" في البصرة يحقق اهدافه

Date: 2020-09-13 06:59:24
انطلاق عملية "الفتح المبين" بالأنبار و"الوعد الصادق" في البصرة يحقق اهدافه

بانتظار قاضي التحقيق.. تشابه الأسماء يتسبب باحتجاز امرأة وزوجها في الانبار

Date: 2020-12-18 16:47:05
بانتظار قاضي التحقيق.. تشابه الأسماء يتسبب باحتجاز امرأة وزوجها في الانبار

مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بقبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2019-11-22 15:15:49
مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بقبضة الاستخبارات العراقية

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

بعد ايام على فقدانه .. العثور على جثة طفل عُذّب بطريقة بشعة في الانبار

Date: 2020-11-01 09:07:55
بعد ايام على فقدانه .. العثور على جثة طفل عُذّب بطريقة بشعة في الانبار

العراق يحبط عملية داعشية لإدخال نساء واطفالهن ويقبض على عناصر بالتنظيم

Date: 2020-09-12 07:20:28
العراق يحبط عملية داعشية لإدخال نساء واطفالهن ويقبض على عناصر بالتنظيم