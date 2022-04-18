سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش ينسف مرقداً دينياً في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-04-18T07:18:33+0000
داعش ينسف مرقداً دينياً في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الإثنين، بإقدام عناصر من داعش على تفجير مزار ديني للمسلمين السنة في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 مسلحين من داعش اشتبكوا مع قوات الأمن فجر اليوم الاثنين في محيط مرقد (الشيخ شعبان) في أطراف قرية زهرة التابعة لناحية العبارة، تخلله اطلاق قذائف هاون، قبل أن تمكن العناصر المهاجمة من التسلل الى المرقد وتفجيره بعبوات ناسفة.

وأضاف ان قوات الأمن هرعت الى مكان الحادث وشنت حملة تمشيط وتفتيش في البساتين والمناطق المحيطة بالحادث.

وودعت ديالى حرب تفجير المراقد والمزارات الدينية منذ عام 2009 بعدما قام عناصر تنظيم القاعدة آنذاك بتفجير وتدمير عشرات المراقد والمزارات الدينية بسبب عدم جاهزية قوات الأمن وسيطرة التنظيم على أغلب المناطق الساخنة.

 

 

related

بعد اشتباكات عنيفة.. حظر للتجوال بمدينة عراقية وبغداد تدفع بقوة لتأمينها

Date: 2020-11-12 16:13:23
بعد اشتباكات عنيفة.. حظر للتجوال بمدينة عراقية وبغداد تدفع بقوة لتأمينها

مصرع واصابة 4 اشخاص بانهيار منزل في ديالى

Date: 2021-05-19 04:42:58
مصرع واصابة 4 اشخاص بانهيار منزل في ديالى

انفجاران في ديالى والعمارة..صور

Date: 2021-11-28 20:24:26
انفجاران في ديالى والعمارة..صور

داعش يختطف عمال دواجن في ديالى

Date: 2021-03-21 05:36:37
داعش يختطف عمال دواجن في ديالى

الإعدام مرتين لمدان بقتل ضابط شرطة و5 مواطنين في ديالى

Date: 2019-09-11 13:07:44
الإعدام مرتين لمدان بقتل ضابط شرطة و5 مواطنين في ديالى

انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور في مكان المجزرة بديالى

Date: 2022-01-23 07:23:18
انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور في مكان المجزرة بديالى

داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع جرحى في ديالى

Date: 2021-09-10 20:04:48
داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع جرحى في ديالى

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بانفجار في ديالى

Date: 2021-06-27 19:05:56
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بانفجار في ديالى