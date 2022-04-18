داعش ينسف مرقداً دينياً في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الإثنين، بإقدام عناصر من داعش على تفجير مزار ديني للمسلمين السنة في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 مسلحين من داعش اشتبكوا مع قوات الأمن فجر اليوم الاثنين في محيط مرقد (الشيخ شعبان) في أطراف قرية زهرة التابعة لناحية العبارة، تخلله اطلاق قذائف هاون، قبل أن تمكن العناصر المهاجمة من التسلل الى المرقد وتفجيره بعبوات ناسفة.

وأضاف ان قوات الأمن هرعت الى مكان الحادث وشنت حملة تمشيط وتفتيش في البساتين والمناطق المحيطة بالحادث.

وودعت ديالى حرب تفجير المراقد والمزارات الدينية منذ عام 2009 بعدما قام عناصر تنظيم القاعدة آنذاك بتفجير وتدمير عشرات المراقد والمزارات الدينية بسبب عدم جاهزية قوات الأمن وسيطرة التنظيم على أغلب المناطق الساخنة.