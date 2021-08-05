"داعش" يمطر قرية بقذائف هاون في الموصل.. والامن ينتشل جثة راعٍ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" قصف قرية بالمحافظة بقذائف هاون، في وقت انتشلت الشرطة النهرية جثة راعي ابقار قضى غرقاً بنهر دجلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر تنظيم داعش اطلقوا، في ساعة متاخرة من ليلة امس، عدداً من قذائف الهاون على قرية العدلة الواقعة في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.

وأوضح المصدر ان مابين 3 الى 5 قذائف سقطت في اماكن متفرقة من القرية، دون حدوث خسائر بشرية.

وفي المحافظة ايضاً ذكر المصدر، أن غواصي الشرطة النهرية انتشلوا جثة راعيٍ ابقار غرق مساء امس في نهر دجلة بالقرب من منطقة حاوي الكنيسة.

وبين المصدر أن ذوي الغريق ابلغوا الشرطة النهرية باختفاءه منذ ليلة امس، لتتمكن الشرطة النهرية من العثور عليه صباحاً.

وأشار إلى أن مفارز للغواصين وزوارق مدنية تبحث في جنوب الموصل عن جثة شاب اخر غرق منذ يومين.