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داعش يلجأ لحرب "العبوات" بمناطق متناثرة بين ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-06-25T08:27:44+0000
داعش يلجأ لحرب "العبوات" بمناطق متناثرة بين ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ طالب الحشد الشعبي يوم الجمعة السلطات الأمنية بمعالجات ناجعة لمعاقل  داعش المتناثرة بين أطراف ثلاث محافظات لمواجهة تهديدات عبوات داعش.

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي- محور الشمال علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز،  ان تنظيم داعش فقد قدرته القتالية في المناطق الساخنة الممتدة بين شرقي صلاح الدين وجنوبي كركوك وشمال غربي ديالى وبات يلجأ لحرب العبوات لاستهداف القطعات الامنية.

وأشار إلى وجود قرى وقصبات متناثرة في مساحات شاسعة  بين ديالى وكركوك وصلاح الدين بحاجة الى تدقيق أمني وتفتيش دائم لمنع تحولها الى ملاذات لداعش ومنطلقات لهجمات العبوات  الناسفة.

ودعا الحسيني القوات الامنية الى معالجة بؤر داعش وملاذاته ومنع وقوع اي هجمات تستهدف القطعات الامنية.

وتتعرض القطعات الامنية والحشد الشعبي لهجمات مستمرة بالعبوات الناسفة في الشريط الممتد بين محافظات  ديالى وكركوك وصلاح الدين لقربها من تلال حمرين التي تعد اكبر معاقل التنظيمات المسلحة.

وسقط خمس ضحايا من الشرطة الاتحادية، ليلة الخميس- الجمعة، بانفجار استهدف عجلة تقلهم قرب قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدف همراً تابعة الى لواء 20 شرطة اتحادية في وادي الحمامات بقضاء داقوق.

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