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داعش يقطع رؤوس أربعة رعاة أغنام في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-03-26T05:47:19+0000
داعش يقطع رؤوس أربعة رعاة أغنام في نينوى

 شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على جثث أربعة رعاة أغنام اختطفوا منذ فترة طويلة في جزيرة الحضر ضمن محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الرعاة اثنين منهما من قبيلة شمر، واثنين من عشيرة الجغايفة، وقد خطفهما عناصر داعش قبل فترة طويلة وانقطع أثرهم".

وأضاف أن " قوة أمنية عثرت على جثثهم بعد أن أقدم عناصر داعش قبل يومين على قطع رؤوسهم ورمي جثثهم في جزيرة الحضر".

وبحسب المصدر، فإن معلومة اعدام التنظيم لهم وصلت منذ أمس لكن الأجهزة الأمنية لم تستطع التحرك لاحضار جثثهم حتى حصلت على أمر، حيث شكلت قوة كبيرة ودخلت جزيرة الحضر وقامت بنقل الجثث لتسليهما إلى ذويهم".

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