داعش يقصف قرية زراعية في ديالى بقذائف الهاون

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، بسقوط 8 قذائف هاون على قرية زراعية في اطراف ناحية بهرز، 7 كم جنوب بعقوبة.

وقال مدير ناحية بهرز، نزار اللهيبي لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش قصفوا قرية "خليل الحسناوي" جنوب الناحية بـ8 قذائف هاون سقطت في مناطق زراعية دون تسجيل اية اصابات او خسائر بشرية.

واضاف ان قوات الامن هرعت الى مكان الحادث لتقصي مصدر انطلاق القصف وشنت حملة تفتيش في محيط القرية الزراعية.

يذكر ان ناحية بهرز جنوبي بعقوبة تعد من المناطق الساخنة امنيا وتشهد حوادث امنية وهجمات مستمرة منذ سنوات عدة, وكانت اكبر معاقل تنظيم القاعدة سابقا وداعش خلال الاعوام الاخيرة.