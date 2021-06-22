داعش يقتل مزارعا وابنه بعد اختطافهما في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الثلاثاء، بقيام عناصر داعش بقتل مزارع وابنه بعد ساعات من اختطافهما شمالي قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عناصر داعش اختطفت مزارع وابنه في قرية (شوك الريم) شمالي المقدادية واعدامهما قرب أحد المبازل في اطراف قرية (العيثة) شمالي المقدادية.

وبين أن عناصر داعش أعدمت المزارع وابنة لرفضهما التعاون مع عناصر التنظيم ورفض تواجدهم واختباءهم في المناطق الزراعية.

وتعد مناطق شمالي المقدادية من البؤر الساخنة لتنظيم داعش وما زالت تحوي بؤرا وأوكارا ومفارز تشن منها هجمات بين الحين والآخر.