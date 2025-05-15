داعش يقتل راعياً والعثور على جثته جنوب غرب الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، ان تنظيم داعش أقدم على قتل راعي أغنام في قضاء الرطبة جنوب غرب محافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش أقدمت قبل ظهر اليوم على قتل المواطن المدعو (ج، ع، أ) والذي يعمل راعي أغنام في منطقة (الطبعات) جنوب القضاء المذكور".

وأضاف أنه "تم العثور على جثة الراعي من قبل قوة الشيخ مندول السطام، وفتح تحقيق بالحادثة".

وقبل أيام قلائل أقدم عناصر من التنظيم المتشدد على إحراق خمس عجلات مدنية مختلفة الأنواع تعود لرعاة أغنام، في منطقة صحراوية نائية تقع جنوب قضاء الرطبة، وفقا لما ذكره قائممقام القضاء المذكور عماد الريشاوي في تصريح لمراسل الوكالة بالأنبار.

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، لكن الأضرار المادية كانت جسيمة، خصوصاً أن العجلات تمثل مصدر رزق لأصحابها"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية تواصل عمليات التمشيط والرصد لتعقب منفذي الهجوم ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وأكد الريشاوي أن "الاعتداء يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الانتشار الأمني وتكثيف الجهد الاستخباري في عمق الصحراء، لمنع عودة هذه العصابات التي تستغل المساحات المفتوحة لتنفيذ أعمالها الإجرامية".