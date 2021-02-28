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داعش يقتل اثنين من رعاة الغنم ويخطف ثالثاً بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-28T18:55:13+0000
داعش يقتل اثنين من رعاة الغنم ويخطف ثالثاً بديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بمحافظة ديالى، الأحد، بمقتل اثنين من رعاة الغنم واختطاف ثالث بهجوم لداعش جنوب شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية كنعان18 كم جنوب شرق بعقوبة مهدي عبد الكريم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت قرية "الرويشد"جنوبي الناحية وقتلت اثنين من رعاة الغنم واختطفت ثالثاً وأحرقت سيارة ولاذت بالفرار.

واضاف أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وأخلت الجثث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين.

يذكر  أن قرى جنوبي كنعان تعد من المناطق الساخنة بديالى وتحوي بؤر اوكار لداعش بالرغم من مطالب تأمينها وتعزيزها بقوات أمنية.

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