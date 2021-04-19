سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش يفر نحو حدود ديالى – كوردستان وتحذير من هجمات صاروخية

Category: أمـن

Date: 2021-04-19T14:34:24+0000
داعش يفر نحو حدود ديالى – كوردستان وتحذير من هجمات صاروخية

شفق نيوز/ اكد قيادي في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، فرار الكثير من قيادات وعناصر داعش نحو حدود ديالى- كوردستان بعد تجريف معاقله في حوض شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة، في حين حذر من شن هجمات صاروخية.

وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الامنية والميدانية اكدت انتقال وفرار عناصر داعش في المناطق الواقعة بين حدود ديالى وصلاح الدين وحدود قضاء كفري في المناطق الجبلية الوعرة البعيدة عن التواجد الامني".

وافاد بأن "نحو70% من قيادات وعناصر داعش في حوض شمالي جلولاء الذي يضم 6 قرى زراعية فروا الى حدود ديالى كوردستان المحاذية لصلاح الدين  والعودة الى معاقل الكهوف والتلال".

واكد القيادي ان "عناصر داعش وبحسب المعلومات شكلت مفارز متحركة لشن ضربات صاروخية تستهدف المناطق الحدودية في كوردستان  في محاولة لخلق ثغرات بين ديالى وصلاح الدين وتخفيف الخناق عن عناصر التنظيم في المناطق الساخنة في اطراف ناحية قره تبه الحدودية مع كوردستان وصلاح الدين".

 وحذر من "هجمات صاروخية لعناصر داعش تستهدف مناطق ديالى وقضاء كفري ولجوء داعش الى شن هجمات صاروخية ثم الاختفاء والهروب من الملاحقة والمطاردة الامنية".

يذكر ان قوات الامن والحشد اطلقت حملة تجريف وفتح ممرات في بساتين ناحية جلولاء منذ نحو 45 يوما لكشف المعاقل والاوكار المتخفية لداعش والتي تشن هجمات صاروخية او باسلحة القنص والعبوات الناسفة ضد القرى الزراعية وسط اعتراضات ورفض للكثير من المزارعين لعمليات التجريف التي سبب خسارة الاف الدوانم من البساتين المعمرة التي تمتد اعمارها لعشرات السنين.

related

إحباط مخطط لداعش للقيام بعمل إرهابي في رمضان المقبل بالأنبار

Date: 2021-04-04 13:33:37
إحباط مخطط لداعش للقيام بعمل إرهابي في رمضان المقبل بالأنبار

سكان وقوات عسكرية يلاحقون اوكار "داعش" في جلولاء

Date: 2020-10-25 13:03:18
سكان وقوات عسكرية يلاحقون اوكار "داعش" في جلولاء

انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش بمناطق في العراق

Date: 2020-09-30 05:59:11
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش بمناطق في العراق

عملية أمنية لملاحقة "متسللين" دواعش في "قرى ساخنة" بديالى

Date: 2021-04-15 09:55:31
عملية أمنية لملاحقة "متسللين" دواعش في "قرى ساخنة" بديالى

هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

Date: 2020-02-29 09:40:46
هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

اعتقال عنصر بارز في داعش يعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في الانبار

Date: 2021-03-06 14:51:48
اعتقال عنصر بارز في داعش يعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في الانبار

العثور على جثة بائع دجاج مثّل بها داعش وارتفاع حصيلة هجوم بمتنازع عليها

Date: 2021-01-16 06:37:49
العثور على جثة بائع دجاج مثّل بها داعش وارتفاع حصيلة هجوم بمتنازع عليها

الحشد الشعبي يعلن "تدمير" تجمع لداعش في حاوي العظيم بديالى

Date: 2020-11-23 07:37:13
الحشد الشعبي يعلن "تدمير" تجمع لداعش في حاوي العظيم بديالى