داعش يفر نحو حدود ديالى – كوردستان وتحذير من هجمات صاروخية

شفق نيوز/ اكد قيادي في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، فرار الكثير من قيادات وعناصر داعش نحو حدود ديالى- كوردستان بعد تجريف معاقله في حوض شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة، في حين حذر من شن هجمات صاروخية.

وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الامنية والميدانية اكدت انتقال وفرار عناصر داعش في المناطق الواقعة بين حدود ديالى وصلاح الدين وحدود قضاء كفري في المناطق الجبلية الوعرة البعيدة عن التواجد الامني".

وافاد بأن "نحو70% من قيادات وعناصر داعش في حوض شمالي جلولاء الذي يضم 6 قرى زراعية فروا الى حدود ديالى كوردستان المحاذية لصلاح الدين والعودة الى معاقل الكهوف والتلال".

واكد القيادي ان "عناصر داعش وبحسب المعلومات شكلت مفارز متحركة لشن ضربات صاروخية تستهدف المناطق الحدودية في كوردستان في محاولة لخلق ثغرات بين ديالى وصلاح الدين وتخفيف الخناق عن عناصر التنظيم في المناطق الساخنة في اطراف ناحية قره تبه الحدودية مع كوردستان وصلاح الدين".

وحذر من "هجمات صاروخية لعناصر داعش تستهدف مناطق ديالى وقضاء كفري ولجوء داعش الى شن هجمات صاروخية ثم الاختفاء والهروب من الملاحقة والمطاردة الامنية".

يذكر ان قوات الامن والحشد اطلقت حملة تجريف وفتح ممرات في بساتين ناحية جلولاء منذ نحو 45 يوما لكشف المعاقل والاوكار المتخفية لداعش والتي تشن هجمات صاروخية او باسلحة القنص والعبوات الناسفة ضد القرى الزراعية وسط اعتراضات ورفض للكثير من المزارعين لعمليات التجريف التي سبب خسارة الاف الدوانم من البساتين المعمرة التي تمتد اعمارها لعشرات السنين.