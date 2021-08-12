"داعش" يفرج عن مواطن كوردي ضمن مختطفي جبل مخمور

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، باطلاق سراح مختطف ضمن مجموعة اختطفهم تنظيم "داعش" في وقت سابق في جبال مخمور بين نينوى وحدود اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش افرجت، اليوم، عن مختطف من مجموع 4 مختطفين تم اختطافهم عبر كمين بنقطة تفتيش وهمية على طريق نينوى مخمور عند حدود محافظة اربيل قبل اسابيع عدة.

وبين المصدر ان المختطف المطلق سراحه من القومية الكوردية، دون مزيد من التفاصيل حيال مصير بقية المختطفين الثلاثة.

واعلنت عشائر "الجبور وشمر" في ناحية القيارة وقضاء الشرقاط، في وقت سابق اليوم، النفير العام للهجوم على جبل مخمور واقتحامه وتحرير المختطفين، كما أمهلت هذه العشائر، الاجهزة الامنية مدة زمنية بخلافها تقتحم الجبل لتحرير ابناءها.

واختطف تنظيم "داعش" قبل ايام عدة عدداً من المدنيين بنقطة تفتيش وهمية بين حدود نينوى وكوردستان قرب جبل مخمور وهاجمت عدة عجلات واسفر الهجوم عن مقتل واصابة اكثر من 10 مدنيين واختطاف اخرين الى جهة مجهولة.