"داعش" يفرج عن مدني اختطفه منذ اربعة أشهر في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، بأن تنظيم "داعش" أفرج عن مدني من بين ثلاثة اختطفهم منذ اربعة أشهر جنوب شرق الموصل مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش افرجوا، اليوم، عن مختطف لديهم منذ شهر اب الماضي عبر سيطرة وهمية في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.

واضاف المصدر، أن المختطف من اهالي الشرقاط، مبيناً أن الافراج عنه جرى قرب قضاء الدبس.

وأشار إلى أن مدنيين اثنين مازالا في قبضة داعش وهم من اهالي ناحية القيارة، اختطفا في ذات السيطرة الوهمية .

وفي السابع من شهر آب الماضي، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين من تنظيم داعش متنكرين بزي القوات العراقية نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من قرية "كندار" على طريق مخمور - اربيل جنوب شرق الموصل، واختطفوا ثلاثة مدنيين، وأطلقوا النار على عجلة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا يستقلونها بجروح.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى ومحافظة صلاح الدين.