داعش يفرج عن شخصين اختطفهما قبل أسبوعين بين جلولاء وخانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بأن تنظيم داعش أفرج عن مدنيين اثنين اختطفهما قبل أكثر من أسبوعين في منطقة "حلوان" بين جلولاء وخانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المخطوفين الاثنين عادا الى ديارهم في خانقين بعدما افرج عنهم عناصر داعش في منطقة نائية بين ناحيتي قره تبه وجلولاء شمال شرقي ديالى".

ولم يكشف المصدر تفاصيل اكثر عن عملية اطلاق سراح المخطوفين ان تمت بدفع دية او بدوافع اخرى مؤكدا ان التحقيقات مستمرة في الموضوع.

وقام عناصر من داعش في الثالث والعشرين من تشرين اول اكتوبر الماضي بنصب نقطة تفتيش وهمية في اطراف خانقين وقتلوا 3 من المدنيين واصابوا اثنين اخرين كما اختطفوا اثنين من الشبان الى جهة مجهولة.



