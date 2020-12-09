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داعش يفجر بئرين نفطيتين في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-12-09T06:04:02+0000
داعش يفجر بئرين نفطيتين في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء بإستهداف عناصر من تنظيم داعش بئرين نفطيتين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر التنظيم المتشدد فجروا عبوتين ناسفتين فجر اليوم على بئرين نفطيتين في حقول "خباز" جنوب غرب كركوك.

واضاف المصدر ان الحرائق اندلعت في البئرين وماتزال فرق الاطفاء تكافح لإخمادها حتى وقت كتابة الخبر.

وكان التنظيم قد فرض سيطرته على حقل "خباز" النفطي ابان اجتياحه مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق في اواسط العام 2014 الا ان قوات البيشمركة تمكنت من استعادة السيطرة عليه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام 2015.

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