داعش يغتال عامل بناء في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الاحد، باغتيال مدني من قبل عناصر داعش، في اطراف ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

وقال مدير الناحية، عناد العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش داهموا منزل ضابط في قرية "بتار" 5 كم جنوب شرقي يثرب، وقتلوا شقيق الضابط وهو عامل بناء، ثم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

واضاف ان قوات الامن هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الجريمة.

وتشهد مناطق جنوبي صلاح الدين حوادث امنية مستمرة بسبب امتداداتها الجغرافية الوعرة وقلة التعزيزات الامنية الى جانب وجود حواضن متعاطفة مع عناصر داعش.