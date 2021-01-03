سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش يغتال عامل بناء في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-01-03T17:10:34+0000
داعش يغتال عامل بناء في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الاحد، باغتيال مدني من قبل عناصر داعش، في اطراف ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

وقال مدير الناحية، عناد العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش داهموا منزل ضابط في قرية "بتار" 5 كم جنوب شرقي يثرب، وقتلوا شقيق الضابط وهو عامل بناء، ثم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

واضاف ان قوات الامن هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الجريمة.

وتشهد مناطق جنوبي صلاح الدين حوادث امنية مستمرة بسبب امتداداتها الجغرافية الوعرة وقلة التعزيزات الامنية الى جانب وجود حواضن متعاطفة مع عناصر داعش.

related

بمشاركة الأمن والاهالي .. احباط هجوم لداعش على منزل مسؤول عراقي

Date: 2020-11-21 06:40:04
بمشاركة الأمن والاهالي .. احباط هجوم لداعش على منزل مسؤول عراقي

صلاح الدين.. تحذير من ضربات "نوعية" لداعش

Date: 2020-07-31 16:59:21
صلاح الدين.. تحذير من ضربات "نوعية" لداعش

إحباط محاولة شن هجوم صاروخي لداعش في صلاح الدين

Date: 2020-12-26 05:57:42
إحباط محاولة شن هجوم صاروخي لداعش في صلاح الدين

احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

Date: 2020-08-30 04:45:38
احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

محافظة عراقية تطالب بنقل تجربة ناجحة في اقليم كوردستان بالتصدي لداعش

Date: 2020-04-29 14:50:07
محافظة عراقية تطالب بنقل تجربة ناجحة في اقليم كوردستان بالتصدي لداعش

الاطاحة بشبكتين لداعش جنوب شرقي صلاح الدين والبلداوي يعلق

Date: 2020-06-14 12:26:31
الاطاحة بشبكتين لداعش جنوب شرقي صلاح الدين والبلداوي يعلق

هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

Date: 2019-11-25 18:30:33
هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

العثور على جثتي مزارعين نحرهما داعش وسقوط ثالث بتفجير شمالي صلاح الدين

Date: 2020-11-28 08:03:04
العثور على جثتي مزارعين نحرهما داعش وسقوط ثالث بتفجير شمالي صلاح الدين