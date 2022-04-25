"داعش" يعدم مواطناً اختطفه في الحضر

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بإعدام تنظيم "داعش" الإرهابي مواطناَ في جزيرة الحضر ضمن حدود محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وأوردت القيادة بياناً جاء فيه، أن "بعض المواقع الإعلامية تداولت الجريمة الإرهابية لعصابات داعش وهي إعدام المواطن أنور صبحي النمراوي وادعت أسره غرب بيجي".

وأضافت، أن "عملية الخطف والتنفيذ كانت في جزيرة الحضر وخارج حدود مسؤولية قاطع صلاح الدين، كما اعتادت عصابات الجريمة على الكذب والغدر والخداع".

وعلى الصعيد، أعلنت قيادة عمليات سامراء عن مقتل اثنين من "الارهابيين" وذلك ضمن عملية "الارداة الصلبة" - المرحلة الثانية.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية، تمكنت من قتل اثنين من الارهابيين بعد مشاهدة تحركاتهم في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل حيث تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم، مؤكدة أنه مع الضياء الاول ليوم الاثنين ٢٥ نيسان ٢٠٢٢ تمت مهاجمتهم وقتلهم.