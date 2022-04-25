سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"داعش" يعدم مواطناً اختطفه في الحضر

Category: أمـن

Date: 2022-04-25T05:48:12+0000
"داعش" يعدم مواطناً اختطفه في الحضر

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بإعدام تنظيم "داعش" الإرهابي مواطناَ في جزيرة الحضر ضمن حدود محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وأوردت القيادة بياناً جاء فيه، أن "بعض المواقع الإعلامية تداولت الجريمة الإرهابية لعصابات داعش وهي إعدام المواطن أنور صبحي النمراوي وادعت أسره غرب بيجي".

وأضافت، أن "عملية الخطف والتنفيذ كانت في جزيرة الحضر وخارج حدود مسؤولية قاطع صلاح الدين، كما اعتادت عصابات الجريمة على الكذب والغدر والخداع".

وعلى الصعيد، أعلنت قيادة عمليات سامراء عن مقتل اثنين من "الارهابيين" وذلك ضمن عملية "الارداة الصلبة" - المرحلة الثانية.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية، تمكنت من قتل اثنين من الارهابيين بعد مشاهدة تحركاتهم في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل حيث تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم، مؤكدة أنه مع الضياء الاول ليوم الاثنين ٢٥ نيسان ٢٠٢٢ تمت مهاجمتهم وقتلهم.

related

هجوم "ارهابي" يستهدف الجيش العراقي جنوبي الموصل

Date: 2021-09-14 04:35:04
هجوم "ارهابي" يستهدف الجيش العراقي جنوبي الموصل

جنرال عراقي يكشف عن تقدم كبير بمعركة القضاء على داعش

Date: 2019-10-19 08:07:36
جنرال عراقي يكشف عن تقدم كبير بمعركة القضاء على داعش

كركوك.. الاستخبارات تطيح بعنصرين من داعش

Date: 2022-02-22 18:58:55
كركوك.. الاستخبارات تطيح بعنصرين من داعش

إحباط مخطط "إرهابي".. قيادي "كبير" في داعش كان يتجول ببغداد

Date: 2021-06-24 14:36:29
إحباط مخطط "إرهابي".. قيادي "كبير" في داعش كان يتجول ببغداد

اعتقال صحفيين في منطقة شهدت توتراً أمنياً في كركوك

Date: 2021-09-04 11:09:16
اعتقال صحفيين في منطقة شهدت توتراً أمنياً في كركوك

الكاظمي يؤكد مقتل الغريباوي "والي جنوب العراق" في داعش

Date: 2021-02-02 20:13:45
الكاظمي يؤكد مقتل الغريباوي "والي جنوب العراق" في داعش

زعيم داعش الجديد يتحدث عن أهدافه المقبلة: اجعلوها أرضاً لتجربة أسلحتكم وصواريخكم الكيمياوية

Date: 2020-01-27 20:12:41
زعيم داعش الجديد يتحدث عن أهدافه المقبلة: اجعلوها أرضاً لتجربة أسلحتكم وصواريخكم الكيمياوية

ضحايا بهجومين في ديالى وتحذير من هجمات "القنص" بالمحافظة

Date: 2020-09-22 10:52:32
ضحايا بهجومين في ديالى وتحذير من هجمات "القنص" بالمحافظة