داعش يعدم مهندساً متعاقداً مع الأمم المتحدة في العراق

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في الأنبار يوم الخميس، بقيام تنظيم داعش بإعدام احد المهندسين العاملين في منظمة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDP) في اطراف قضاء الرطبة 300 كم غرب الرمادي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان عناصر من داعش اختطفت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي المهندس عامر جدعان الفهداوي يعمل لدى منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في احدى الجسور المتضررة 50 كم شرق قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي.

واضاف ان عناصر داعش تبنت على مواقعها الاعلامية اعدام المهندس، في وقت ما تزال فيه القوات العراقية تواصل عمليات البحث عن جثة الضحية.

وبين المصدر أن المهندس الفهداوي شارك مع القوات الامنية والحشد العشائري في مقاتلة داعش، ابان معارك التحرير قبل 4 سنوات ما جعل عناصر داعش تلاحقه منذ لك الحين.



