داعش يعدم شرطياً كوردياً بعد عام ونصف من اختطافه في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم بقيام عناصر داعش باعدام شرطي كوردي ينتسب لشرطة كرميان بعد عام ونصف على اختطافه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان تنظيم داعش بث مقطع فيديو لإعدام شرطي كوردي ينتسب لقيادة شرطة كرميان، اختطفه قبل ما يقارب العام ونصف مع شخص آخر في قرية نارين 7 كم شمال قره تبه.

وأضاف المصدر؛ ان تنظيم داعش أطلق سراح الشخص الاخر مقابل فدية مالية فيما ساوم السلطات الامنية في كوردستان على اطلاق سراح الشرطي الكوردي مقابل إطلاق سراح نساء داعشيات معتقلات في اقليم كوردستان.

يذكر أن تنظيم داعش اختطف عدة مدنيين ومزارعين في قره تبه، أطلق سراح قسم منهم بفدية مالية فيما لازال مصير المخطوفين الآخرين مجهولا حتى الآن.