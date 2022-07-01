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داعش يعدم راعي أغنام بجزيرة نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-07-01T11:48:34+0000
داعش يعدم راعي أغنام بجزيرة نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن عناصر تنظيم داعش أقدموا على قتل راعي أغنام في منطقة "تل عبطة" في إحدى المناطق النائية في جزيرة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش اقدموا على اعدام راعي اغنام يُدعى (ممدوح الجغيفي) من عشيرة البوحمزة الجغايفة من سكنة "تل عبطة" التابعة لقضاء الحضر.

ووفقا للمصدر فان ممدوح كان يعاني من اضطرابات نفسية و اعتقلته الأجهزة الأمنية بعد التحرير بتهمة الإرهاب بعد ورود معلومات انه عمل مع التنظيم لعدة أشهر في العام 2015 وخرج من السجن بعدها لعدم كفاية الادلة وبقي يزاول عمله رعي الأغنام.

وتابع المصدر إن القتيل كان يتعاون مع بعض ضباط جهاز الأمن الوطني في تقديم المعلومات لهم، وامسك به عناصر داعش وقاموا بإعدامه في جزيرة نينوى.

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