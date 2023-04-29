"داعش" يعدم جندياً كوردياً في الجيش العراقي قرب اربيل

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بإقدام عناصر "داعش" على إعدام شخص بعد اختطافه في ناحية كوير القريبة من أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الحادثة وقعت صباح اليوم حيث تم العثور على جثة أحد الأشخاص مرمياً بالقرب من نهر الزاب الكبير في منطقة كوير، وهو معدوم بعد اختطافه من قبل عناصر داعش".

وأضاف أن "عناصر داعش خطفوا شخصين يوم أمس، الأول كان صياداً والثاني جندي في الجيش العراقي وكلاهما مواطنان كورديان"، لافتاً إلى أن "التنظيم أطلق سراح الصياد، بينما أعدم الجندي صباح اليوم".