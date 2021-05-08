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داعش يعدم اثنين من رعاة الأغنام ويختطف آخر في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T12:38:54+0000
داعش يعدم اثنين من رعاة الأغنام ويختطف آخر في الأنبار

شفق نيوز/ افاد قائممقام قضاء الرطبة غرب محافظة الانبار، عماد الدليمي، اليوم السبت، بقيام عناصر تنظيم داعش بإعدام اثنين من رعاة الأغنام واختطاف آخر، وذلك أثناء تجوالهم في المناطق الصحراوية المحيطة بالقضاء.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المختطف لا يزال مصيره مجهولا، وتم التوجيه بنشر الأجهزة الأمنية في المناطق الصحراوية، بهدف البحث عنه".

وطالب الدليمي، بـ"ضرورة تعزيز القوات الامنية في القضاء وخصوصا المناطق الصحراوية المحيطة به، من خلال تزويده بفوج طوارئ من شرطة الانبار لسد حاجة الرطبة من تلك القوات، خصوصا وأن المناطق الصحراوية لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الواصلين إليها".

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