داعش يضرم النيران في "مقلع" لمواد البناء في ديالى

شفق نيوز/افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بقيام عناصر من تنظيم داعش باحراق معمل لإنتاج مواد البناء "مقلع" في اطراف ناحية المنصورية شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش احرقوا المقلع الكائن في قرية "نجم العبدالله" التابعة لمنطقة شروين في اطراف ناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة ما تسبب باحتراق 4 آليات ومولد كهربائي.

وأضاف ان قوات من الشرطة هرعت الى مكان الحادث برفقة فرقة الإطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق فيما شنت قوات الأمن حملة تمشيط في محيط الحادث، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات او خسائر بشرية جراء الحادث.

وأشار المصدر الى وجود عدة قرى نائية في اطراف حوض شروين تحت سطوة عناصر داعش وغير مؤمنة بالكامل.

وتحوي مناطق اطراف ناحية المنصورية من القرى النائية بؤرا للتنظيم المتشدد في ضفاف نهر ديالى والبساتين، و يتخذها مسلحو داعش ملاذات آمنة.