داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بشن تنظيم داعش هجوماً جديداً على قوات الأمن العراقية جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش شنت هجوماً هو الثاني من نوعه خلال ساعات على نقطة أمنية في وادي خناز في قرية حمرانيه التابعة لناحية رياض جنوبي كركوك".

واشار المصدر الى أن "الهجوم اوقع اصابتين من الشرطة الاتحادية".

يأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من شن التنظيم هجوماً مباغتًا على قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة المحلية التابعة لإدارة كرميان في سيطرة النقشبندي بين جلولاء (ديالى) وكرميان (إقليم كوردستان)، ما أوقع ضحية من الجيش العراقي وإصابة 3 آخرين إضافة إلى إصابة شرطي.