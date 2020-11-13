سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T20:19:05+0000
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بشن تنظيم داعش هجوماً جديداً على قوات الأمن العراقية جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش شنت هجوماً هو الثاني من نوعه خلال ساعات على نقطة أمنية في وادي خناز في قرية حمرانيه التابعة لناحية رياض جنوبي كركوك".

واشار المصدر الى أن "الهجوم اوقع اصابتين من الشرطة الاتحادية".

يأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من شن التنظيم هجوماً مباغتًا على قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة المحلية التابعة لإدارة كرميان في سيطرة النقشبندي بين جلولاء (ديالى) وكرميان (إقليم كوردستان)، ما أوقع ضحية من الجيش العراقي وإصابة 3 آخرين إضافة إلى إصابة شرطي.

related

قنص جندي وجريحان من قوات الشرطة بهجومين لداعش في كركوك

Date: 2020-05-20 07:38:29
قنص جندي وجريحان من قوات الشرطة بهجومين لداعش في كركوك

مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-07 10:43:49
مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

الإعلام الأمني يكشف تفاصيل هجوم داعش على حويجة كركوك

Date: 2020-10-06 08:54:45
الإعلام الأمني يكشف تفاصيل هجوم داعش على حويجة كركوك

بإنزال جوي.. الإجهاز على قيادي بداعش يرتدي حزاماً ناسفاً بكركوك

Date: 2020-10-16 19:30:53
بإنزال جوي.. الإجهاز على قيادي بداعش يرتدي حزاماً ناسفاً بكركوك

داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

Date: 2019-12-25 06:43:17
داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

هجوم مسلح لداعش على نقطة امنية عراقية بمحافظة كركوك

Date: 2020-08-24 18:11:33
هجوم مسلح لداعش على نقطة امنية عراقية بمحافظة كركوك

حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

Date: 2020-08-24 19:03:32
حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

داعش ينحر خمسة من مربي الجاموس شمال غرب كركوك

Date: 2019-10-09 07:43:18
داعش ينحر خمسة من مربي الجاموس شمال غرب كركوك