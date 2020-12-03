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داعش يشن هجومين جديدين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-03T19:23:05+0000
داعش يشن هجومين جديدين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بإحباط هجومين جديدين لداعش في مناطق اطراف ابي صيدا وناحية العظيم.

ويأتي الهجوم بعد مصرع مقاتل في الحشد الشعبي وإصابة 5 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء المقدادية بديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر من داعش شنت هجوما على مقر فوج طوارئ ديالى التاسع في قرية ابي خنازير شرقي ناحية ابي صيدا مستهدفة كاميرا حرارية".

وأضاف، أنه "تم التصدي للتعرض من قبل القوات الامنية الماسكة التي ردت على المهاجمين، ما أسفر عن إصابة أحد المنتسبين وفرار عناصر داعش". 

وفي حادث آخر، قال المصدر ذاته، إن "قوات من الفوج الرابع- لواء نداء ديالى للحشد الشعبي تصدت لمحاولة تسلل عناصر داعش في منطقة الصفرة – قرية ام الحوالي شمالي ناحية العظيم". 

وأوضح أن "عناصر داعش لاذت بالفرار دون اي اصابات او خسائر في صفوف قوات الحشد".

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