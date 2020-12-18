داعش يشن هجوما على "المخيسة" ووصول تعزيزات لمساندة القوة العراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة ديالى اليوم الجمعة بإصابة ضابط برتبة ملازم بهجوم لداعش في احد القرى اطراف ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عناصر من داعش هاجمت نقاط امنية تابعة للفوج السادس شرطة الطوارئ في اطراف قرية المخيسة شرقي ابي صيدا باسلحة القناص ما تسبب بإصابة الملازم (علي محمد اسماعيل).

واكد المصدر اندلاع اشتباكات بين الشرطة وعناصر داعش تخللها وصول تعزيزات امنية وافضى الاشتباك الى انسحاب عناصر داعش ونقل الضابط المصاب الى المستشفى.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة اضطرابات امنية وحوادث مستمرة منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.