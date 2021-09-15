داعش يشن هجوماً جديداً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بإحباط هجوم لداعش استهدف نقطة أمنية جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش الارهابية شنت هجوما بأسلحة القناص استهدف إحدى النقاط التابعة إلى مركز شرطة ابي خميس في قرية الجعافرة التابعة الى ناحية بهرز ٨ كم جنوب بعقوبة.

واضاف" أن قوات الشرطة أحبطت الهجوم دون أن يؤكد حصيلة الهجوم".

وكان عناصر داعش هاجموا في وقت سابق من اليوم، شمال شرقي ديالى، نقطة أمنية للواء 53 من الفرقة الأولى في الجيش العراقي بأسلحة قنص وأخرى متوسطة ما تسبب بسقوط ضحية وإصابة آخر، تزامن مع انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع (همر) كانت متجهة لإسناد الجيش في النقطة الأمنية ما ادى لإصابة ما لا يقل عن أربعة جنود آخرين.