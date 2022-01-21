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داعش يشن هجوماً جديداً على الجيش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-01-21T18:54:36+0000
داعش يشن هجوماً جديداً على الجيش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بشن مسلحي داعش هجوما جديداً مساء يوم الجمعة على قوات الجيش العراقي في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش أطلقت النار صوب نقاط لواء مغاوير الجيش في قرية سبته شرقي المقدادية (٤٥ كم شمال شرق بعقوبة) وحاولت استهداف الكاميرا الحرارية".

وأضاف أن "قوات الجيش تصدت لمسلحي التنظيم واجبرتهم على الفرار"، مشيرا إلى أن التعرض لم يسفر عن أي أضرار أو خسائر بشرية أو مادية.

وكان تنظيم داعش قد شن هجوما عنيفا فجر الجمعة على قوات الجيش العراقي في محافظة ديالى، ما أوقع 11 ضحية من العسكريين العراقيين أحدهم ضابط برتبة ملازم.

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