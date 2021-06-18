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داعش يستهدف كاميرا حرارية تابعة للشرطة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-18T15:43:55+0000
داعش يستهدف كاميرا حرارية تابعة للشرطة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة أن عناصر داعش استهدفت كاميرا حرارية في مركز للشرطة شمالي قضاء المقدادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عناصر داعش استهدفت كاميرا حرارية بأسلحة القنص في مركز شرطة قرية (البازول) شمالي قضاء المقدادية (45 كم شمال شرق بعقوبة) تسبب بأضرار بالكاميرا، مشيرا إلى أنه تم إصلاحها فيما بعد.

واضاف؛ ان قوة من الشرطة شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم مؤكدا أن الهجوم لم يسبب أي خسائر أو أضرار بشرية تذكر.

وكان امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، اكد في وقت سابق من يوم الجمعة، ان تنظيم داعش الإرهابي هاجم كاميرا حرارية بالقناصة شمال شرق ديالى.

وتستهدف عناصر داعش بشكل مستمر كاميرا المراقبة في النقاط الامنية التابعة للحشد والقوات الامنية لمنعها من رصد تحركات عناصر التنظيم وتسهيل هجماتهم المباغتة.

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