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"داعش" يستهدف قوة للجيش العراقي شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-12T18:37:44+0000
"داعش" يستهدف قوة للجيش العراقي شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" هاجم قوة للجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.

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