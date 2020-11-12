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"داعش" يستهدف قوة للجيش العراقي شمالي بغداد
Category: أمـن
Date: 2020-11-12T18:37:44+0000
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" هاجم قوة للجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.
تتمة ..
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