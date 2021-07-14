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داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

Category: أمـن

Date: 2021-07-14T05:19:19+0000
داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بارز في قضاء الرطبة أقصى غرب محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، قيام عناصر تنظيم داعش باستهداف رعاة الأغنام مجدداً في الرطبة، وذلك من خلال حرق عجلاتهم، كاشفاً في الوقت ذاته، عن صدور توجيهات بإخلاء عدد من مناطق في المناطق الغربية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر التنظيم قامت بساعات متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، بحرق أربعة عجلات نقل مياه ( تناكر ) وشاحنات، عائدة لرعاة الأغنام، وذلك بمنطقة الكسرة التابعة لقضاء الرطبة".

وأشار المصدر، إلى أن "شهود عيان أكدوا بأن عناصر التنظيم لاذوا بالفرار باتجاه المناطق الصحراوية، وذلك فور اقتراب القوات الأمنية من الوصول لموقع الحادثة".

ولفت المصدر، إلى أنه "سبق أن أصدرت العمليات المشتركة، توجيهات بإخلاء مناطق الرعي في المناطق الجنوبية من قضاء الرطبة ونقلهم إلى مناطق شمال الطريق الدولي السريع، وشمل التوجيه عدد من الاقضية الغربية الأخرى في الأنبار، ويعتقد بأن هدف ذلك هو إنطلاق عملية أمنية لمطاردة عناصر التنظيم في تلك المناطق".

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