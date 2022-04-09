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"داعش" يستغل العاصفة الترابية ويهاجم الجيش العراقي في الانبار

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T07:45:01+0000
"داعش" يستغل العاصفة الترابية ويهاجم الجيش العراقي في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عناصر تنظيم "داعش" هاجمت قوة من الجيش العراقي في محافظة الانبار، غربي البلاد، وأوقعت ضحايا.  

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "تعرضاً من قبل عناصر داعش على الفوج الرابع لواء 29 الفرقة 7 قيادة عمليات الجزيرة والبادية التابعة للجيش العراقي وقع، فجر اليوم، على الطريق الاستراتيجي في قضاء هيت بمحافظة الانبار، واسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين في حصيلة أولية.

وأشار المصدر، إلى أن عناصر داعش استغلت ضعف الرؤيا نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت غربي العراق ليلة امس، موضحاً أن قوات الجيش العراقي كثفت انتشارها في المنطقة واجرت عملية بحث عن المنفذين.

 

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