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داعش يردي مقاتلاً سُنّياً مناهضا له بهجوم جنوب بعقوبة

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T08:32:42+0000
داعش يردي مقاتلاً سُنّياً مناهضا له بهجوم جنوب بعقوبة

شفق نيوز/افاد مصدر امني في ديالى يوم الأربعاء بسقوط عنصر من الصحوة ضحية بهجوم لتنظيم داعش في اطراف ناحية بهرز 8 كم جنوب بعقوبة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش هاجمت نقطة امنية للصحوة في قرية "البو فياض" 6 كم جنوب بهرز ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة.

 واضاف ان قوات من الجيش وصلت الى مكان الحادث لاسناد النقطة وشنت حملة تمشيط بحثا عن المهاجمين  فيما نقلت جثة الضحية الى الطب العدلي.

يذكر ان ناحية بهرز جنوبي بعقوبة تعد من المناطق الساخنة أمنيا وتشهد حوادث امنية وهجمات مستمرة منذ سنوات عدة، وكانت أكبر معاقل تنظيم القاعدة سابقا وداعش خلال الاعوام الاخيرة.

وقوات الصحوة أو تنظيمات الأسناد والصحوة هي تجمعات عشائرية عراقيّة سُنّيّة تشكلت بعد الاجتياح الأميركي للعراق لمواجهة تنظيم القاعدة في البلاد.

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