داعش يدمر مضخات زراعية شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء، بقيام تنظيم داعش بتدمير 15 مضخة ومحولة كهربائية في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لوكالة شفق نيوز؛ ان "عناصر من داعش هاجمت نقاطا امنية تابعة للسرية الثانية من لواء 18 في قرية (الهيتاويين) شمال غربي الناحية واشتبكت معها دون اي خسائر او اصابات بين صفوف الجيش".

واضاف؛ ان "الهجوم اسفر عن تدمير 15 محولة ومضخة زراعية، فيما طاردت قوات الجيش المهاجمين خارج حدود ديالى".

وعزا أسباب الهجوم والهجمات المستمرة بين ديالى وصلاح الدين الى فراغات أمنية شاسعة خالية من القطعات الامنية بين ديالى وصلاح الدين.