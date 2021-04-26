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داعش يدمر كاميرا حرارية ويستهدف مضخات زراعية للجيش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T20:33:58+0000
داعش يدمر كاميرا حرارية ويستهدف مضخات زراعية للجيش في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بأن حصيلة التعرض الذي شنه داعش في اطراف ناحية العظيم أسفر عن تدمير كاميرا حرارية وتضرر عدد من المضخات الزراعية للجيش العراقي.

وقال مصدر في لواء نداء ديالى للحشد الشعبي لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش شنوا هجوما استهدف نقاط مرابطة للواء نداء ديالى للحشد الشعبي واندلعت اشتباكات بين الحشد وعناصر التنظيم دامت لساعة تقريبا في حاوي "البو بكر"شمال غربي ناحية العظيم ٦٥ كم شمال بعقوبة.

واضاف أن "قوات من الجيش لواء ١٨ هرعت لإسناد الحشد خلال الاشتباكات التي أسفرت عن تدمير كاميرا حرارية للواء وتضرر عدد من المضخات الزراعية".

وأكد المصدر، أن "الاشتباكات أفضت إلى فرار عناصر داعش نحو حدود صلاح الدين وأن الموقف تحت السيطرة دون أي خسائر أو إصابات بين صفوف الجيش والحشد".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز بإحباط تعرض لداعش في اطراف قرية البو بكر شمال غربي ناحية العظيم.

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