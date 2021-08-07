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داعش يختطف مدنيين ويصيب ثلاثة آخرين بسيطرة وهمية جنوب شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-08-07T04:29:05+0000
داعش يختطف مدنيين ويصيب ثلاثة آخرين بسيطرة وهمية جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بأن تنظيم داعش اختطف شخصين فيما أصاب آخرين عبر نصبه لسيطرة وهمية جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين من تنظيم داعش متنكرين بزي القوات العراقية نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من قرية "كندار" على طريق مخمور - اربيل جنوب شرق الموصل.

وأضاف المصدر أن مسلحي التنظيم المتشدد ومن خلال السيطرة الوهمية اختطفوا شخصين فيما أطلقوا النار على عجلة مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا يستقلونها بجروح.

ووفقا للمصدر ذاته فإن المصابين تمّ نقلهم الى احدى مستشفيات اربيل ولم تتوفر أي تفاصيل اكثر عن الحادث.

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