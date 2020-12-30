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داعش يختطف مدنيين اثنين شمال شرقي جلولاء

Category: أمـن

Date: 2020-12-30T15:50:22+0000
داعش يختطف مدنيين اثنين شمال شرقي جلولاء

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الاربعاء، بأن تنظيم داعش اختطف اثنين من المدنيين في ناحية جلولاء، واقتادهما إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش داهموا احدى القرى في حوض "الطبج" 30 كم شمال شرقي جلولاء، واختطفوا أحد المزارعين وابنه اثناء مرورهما بإحدى الطرق الريفية، واقتادوهما الى جهة مجهولة.

واضاف المصدر، ان قوات الامن والاجهزة الاستخبارية تواصل البحث والتحري لكشف مصير المخطوفين وتحريرهما، مشيرا الى ان اسباب الاختطاف لم تتضح لغاية الان.

وينفذ عناصر تنظيم داعش عمليات خطف بين الحين والاخر في قرى ديالى النائية، بسبب رفض السكان التعاون مع التنظيم، او لدوافع انتقامية أو مادية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كم شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من العام ذاته.

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