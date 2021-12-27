سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش يختطف مدنياً في كركوك واندلاع نزاع عشائري بذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-12-27T18:33:50+0000
داعش يختطف مدنياً في كركوك واندلاع نزاع عشائري بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، باختطاف مدني على يد تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش اختطفوا مدنياً من سكنة قرية دكشمان الصغيرة التابعة الى ناحية تازة ولاذو به الى مكان مجهول".

من جانبه افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأندلاع نزاع عشائري شمالي شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع بمطنقة الزغيبي في قضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار بين عشيرتي (عبادة والهلاليين)"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر، ان " قوة أمنية حاولت فض النزاع، لكنها فشلت بسبب كثافة الرصاص المستخدم فيه، فيما تحاول العشائر المحيطة بالمنطقة فض النزاع، لكن دون جدوى"، مضيفا ان "النزاع اندلع بسبب خلافات وثأر عشائري سابق".

related

الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين

Date: 2021-03-03 14:05:54
الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين

كركوك.. داعش يهاجم الشرطة الاتحادية مجدداً ويوقع 3 ضحايا (تحديث)

Date: 2021-09-11 18:31:33
كركوك.. داعش يهاجم الشرطة الاتحادية مجدداً ويوقع 3 ضحايا (تحديث)

اشتباكات بين البيشمركة وداعش في التون كوبري كركوك

Date: 2021-11-03 20:22:02
اشتباكات بين البيشمركة وداعش في التون كوبري كركوك

سقوط ستة جرحى في هجوم ثان لداعش في كركوك

Date: 2021-02-06 04:33:11
سقوط ستة جرحى في هجوم ثان لداعش في كركوك

بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

Date: 2020-10-29 18:30:27
بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

ضحية وجرحى من القوات العراقية بهجوم لداعش جنوبي كركوك

Date: 2021-04-30 05:36:56
ضحية وجرحى من القوات العراقية بهجوم لداعش جنوبي كركوك

داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

Date: 2019-12-25 06:43:17
داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

مقتل مدني برصاص داعش في كركوك

Date: 2021-02-18 18:33:38
مقتل مدني برصاص داعش في كركوك