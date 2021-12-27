داعش يختطف مدنياً في كركوك واندلاع نزاع عشائري بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، باختطاف مدني على يد تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش اختطفوا مدنياً من سكنة قرية دكشمان الصغيرة التابعة الى ناحية تازة ولاذو به الى مكان مجهول".

من جانبه افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأندلاع نزاع عشائري شمالي شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع بمطنقة الزغيبي في قضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار بين عشيرتي (عبادة والهلاليين)"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر، ان " قوة أمنية حاولت فض النزاع، لكنها فشلت بسبب كثافة الرصاص المستخدم فيه، فيما تحاول العشائر المحيطة بالمنطقة فض النزاع، لكن دون جدوى"، مضيفا ان "النزاع اندلع بسبب خلافات وثأر عشائري سابق".