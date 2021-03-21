داعش يختطف عمال دواجن في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم الأحد باختطاف 4 مدنيين من قبل عناصر داعش في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري اقدمت ليلة أمس على اختطاف 3 عمال دواجن مع صاحب حقل الدواجن بين منطقتني "زاغنية" والحد الأخضر التابعة لناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف" ان "عناصر داعش اقتادت المختطفين الى جهة مجهولة فيما تواصل قوات الأمن البحث والملاحقة لتحريرهم".

وتشهد مناطق ديالى الساخنة امنيا بين الحين والآخر عمليات خطف "ارهابية" تنفذها عناصر داعش و جماعات مرتبطة بها.

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.