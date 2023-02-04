داعش يختطف "عامل سكراب" بين صلاح الدين وكوردستان وإحباط هروب فتاة "قاصر" في واسط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، باختطاف تنظيم داعش لشاب يعمل في جمع وبيع الحديد المستهلك "السكراب" في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين عند حدود قضاء كفري.

وقال مصدر في المحور الأول لقوات البيشمركة لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش اختطفت شابا يبلغ من العمر 19 عاماً يعمل بجمع وبيع الحديد المستهلك "السكراب" في منطقة (حسر لك) شمالي قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين عند حدود قضاء كفري واقتادوه الى جهة مجهولة".

واضاف، ان "عناصر التنظيم أرسلوا رسالة نصية عبر هاتف الشاب المخطوف تطالب عائلته بفدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه".

وتعددت حالات الخطف المزارعين ورعاة الأغنام بين حدود صلاح الدين وكوردستان بسبب الفراغات الامنية الشاغرة ومساع داعش للحصول على الاموال لتمويل تنقلاته وديمومة بقاءه في المناطق الساخنة.

وسبق لعناصر التنظيم اختطاف اثنين من رعاة الأغنام في قرية القلعة التابعة لناحية نوجول - قضاء كفري ولازال مصيرهم مجهولا حتى الآن وسط أنباء بمطالبة عناصر التنظيم بفدية تتجاوز 30 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.

في السياق، تمكنت شرطة واسط المجتمعية فتاة "قاصر" كانت تنوي الهروب بإحدى العجلات المتجهة من كراج الكوت الموحد الى بغداد بالاتفاق مع احد الأشخاص في بغداد، بحسب ما افاد به مصدر لوكالة شفق نيوز.