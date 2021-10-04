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داعش يختطف صياد سمك في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-04T07:57:28+0000
داعش يختطف صياد سمك في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بديالى اليوم الإثنين، بقيام عناصر داعش باختطاف صياد سمك  في اطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "عناصر داعش استوقفت عجلة (بريجو) تقل اثنين من المدنيين في منطقة البدعة بزايز ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة واقتادت أحدهم الى جهة مجهولة واحرق العجلة التي تقلهم  والتي لم يتسنى التعرف على  رقمها.

وبين المصدر؛ أن "الصياد المختطف ومرافقه من سكنة بغداد – منطقة المعامل كانوا يقومون بصيد السمك في (المبازل) خلف الاذاعة ضمن قاطع الفرقة الاولى لواء مغاوير عمليات ديالى في منطقة منطقة مريجة الجنوبية".

واضاف ان "قوات الامن تواصل البحث والتحري عن المخطوفين".

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