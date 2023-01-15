داعش يختطف راعيين في منطقة متنازع عليها

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري مسؤول في قوات البيشمركة، يوم الأحد، بأن عناصر من تنظيم داعش أقدموا على اختطاف راعيين للمواشي شرق قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه في المسافة التي تشهد فراغاً امنياً بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المنطقة التي تقع بين قضاء طوزخورماتو ومنطقة "داوا"، وتحديداً بعد الساعة الـ12 من ظهر اليوم اختطف مسلحو داعش الراعيين في قرية "قلعة" عندما كان يرعيان قطيعا من الأغنام.

تتمة..