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"داعش" يختطف خمسة صيادي اسماك في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-16T14:03:55+0000
"داعش" يختطف خمسة صيادي اسماك في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الاحد، بأن عناصر تنظيم "داعش" اختطفوا 5 من صيادي الأسماك شمالي مدينة سامراء جنوب شرق تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش اختطفت 5 من صيادي الاسماك على ضفاف نهر دجلة في منطقة (القادرية) شمالي مدينة سامراء.

وأكد المصدر أن قوات الأمن تواصل البحث والتحري لتحرير الصيادين المختطفين، فيما أعلنت الاستنفار في نقاط التفتيش والطرق القريبة من الحادث.

وتتعرض مناطق اطراف سامراء الساخنة لحوادث امنية وخروقات بسبب وجود بؤر لتنظيم "داعش" في القرى والقصبات الزراعية والمناطق المفتوحة.

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