داعش يختطف خمسة رعاة مواشٍ ويستولي على 250 رأس غنم جنوب كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بأن عناصر تنظيم داعش اقدموا على اختطاف خمسة من رعاة المواشي جنوب محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عناصر التنظيم قاموا قبل ظهر اليوم باختطاف خمسة من رعاة الأغنام قرب قرية "طامور" الحدودية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأضاف أن هؤلاء الرعاة هم من العرب السنة، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم استولوا على أغنام أحد الرعاة المختطفين والتي تعود لمختار القرية المذكورة والبالغ عددها ما يُقارب 250 رأس غنم.

وبيّن المصدر أن القوات الامنية توجهت إلى موقع الحادث غير ان الارهابيين فروا الى منطقة جبلية وعرة في منطقة "الزركة" التي تقع في سلسلة جبال حمرين مستصحبين معهم اربعة من الرعاة مع الاغنام التي استولوا عليها بينما قاموا باطلاق سراح احد المختطفين.

بدوره قال مدير قسم شرطة الطوز العميد حسين علي رشيد، إن الرعاة المختطفين من أهالي قرية "حليوة" التابعة للقضاء إلا أن الحادث وقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.