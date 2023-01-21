داعش يختطف ثلاثة رعاة للأغنام شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، باختطاف 3 رعاة للأغنام من قبل داعش شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش اختطفت 4 رعاة اغنام في المنطقة الممتدة بين العيث وقاطع مطيبيجة شرقي صلاح الدين خلال تجاوزهم خطوط الصد ووقوعهم بقبضة التنظيم.

واضاف ان احد المختطفين نجح بالافلات من عناصر داعش والفرار الا ان الثلاثة الباقين اقتادهم عناصر التنظيم الى جهة مجهولة.

واكد المصدر ان قوة مشتركة من مغاوير عمليات صلاح الدين، والحشد الشعبي، وقوات من الحشد العشائري من (حشد شمر) شنت عملية بحث وتفتيش لتحرير المخطوفين وعثرت على الاغنام دون اي اثر للرعاة الذين مازال مصيرهم مجهولا.

ونوه المصدر الى ان الحادثة مازال يكتفها الغموض بجميع تفاصيلها وسط تعتيم أمني على الموضوع لاسباب مجهولة.

وحذر مسؤولون أمنيون ومحليون أمس عبر وكالة شفق نيوز من عودة داعش الى سيناريو الخطف لتمويل وجوده او استغلال الثارات والخلافات العشائرية لخلط الأوراق وتنفيذ مخططاته.