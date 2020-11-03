"داعش" يحرق بستاناً ويشتبك مع الجيش والسكان في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء، بأن عناصر "داعش" احرقوا احد البساتين واطلقوا النار من أسلحة قنص على السكان شمالي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش اقدموا، اليوم، على حرق احد البساتين في قرية عرب سليمان، (17كم شمال مدينة جلولاء)، وهاجموا السكان بأسلحة القنص".

وأكد المصدر أن "الاهالي وقوات الجيش ردوا على قناصي داعش، واجبروهم على الانسحاب خارج القرية، دون اي خسائر او اصابات بشرية بين صفوف السكان او القوات الامنية".

وتشهد مناطق شمالي جلولاء هجمات وتعرضات مستمرة لتنظيم "داعش" بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة وكثافة البساتين.

وما زالت اطراف جلولاء وخانقين، شمال شرقي ديالى، تعاني من انحدار امني كبير منذ انسحاب قطعات البيشمركة منها في تشرين الاول عام 2017، بسبب الثغرات الامنية التي خلفها ذلك الانسحاب حيث تحولت الى ملاذات امنة للتنظيم ومنطلقا للهجمات "الارهابية".