سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش يتخفى بين الرعاة والكهوف في صحراء الانبار (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T14:04:56+0000
داعش يتخفى بين الرعاة والكهوف في صحراء الانبار (صور)

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الرطبة، أقصى غربي الأنبار، عماد الدليمي، يوم الاثنين، ان عناصر تنظيم داعش باتوا يتخفون كرعاة ويختبئون في الكهوف المنتشرة في صحراء المحافظة، خشية من الظفر بهم من قبل القوات الأمنية.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات الانبار، تواصل عمليات تطهير المناطق الصحراوية من فلول تنظيم داعش، خاصة في المناطق التابعة لقضاء الرطبة اقصى غربي المحافظة".

وأكد أنه "لا يوجد شبر واحد في الانبار يمكن أن يكون مكاناً ثابتاً لداعش، انما عناصر التنظيم باتوا يتخفوا بين رعاة الاغنام وفي الكهوف والوديان، محاولين ايجاد ملاذ آمن لهم، وكل محاولاتهم هذه يتم احباطها من قبل القطعات الامنية المنتشرة في الصحراء".

وأشار إلى أن "قوات الفرقة الخامسة التابعة للجيش، فضلا على قوات الشرطة والحشد العشائري، على اتم الاستعداد للتصدي لأي هجمات قد يشنها التنظيم، كما تنفذ تلك القوات جولات استطلاعية بشكل متواصل في صحراء شمال وجنوب الرطبة، بهدف البحث عن اوكار ومضافات التنظيم الارهابي".

وبين الدليمي، أن "الهدف من مواصلة العمليات الاستطلاعية في صحراء الرطبة هي لإحباط محاولات التنظيم في ايجاد موطئ قدم له في الصحراء، ومطاردتهم ومصادرة عجلاتهم واسلحتهم وغيرها".

وفيما يخص السجناء الهاربين من سجن "غويران" في مدينة الحسكة السورية، وامكانية تسللهم للأراضي العراقية، قال الدليمي، إن "هناك تهويلا اعلاميا في هذا الامر، ولا يمكن وصول احد منهم الى الاراضي العراقية، كما ان القطعات الامنية المنتشرة على الشريط الحدودي، على اهبة الاستعداد للتصدي لهذه الجماعات الارهابية، كما لم يعد لداعش اي حاضنة في الانبار او العراق عامة".

related

داعش يهاجم الجيش ويوقع 5 ضحايا وجرحى في ديالى

Date: 2021-12-16 15:34:15
داعش يهاجم الجيش ويوقع 5 ضحايا وجرحى في ديالى

صور .. بعد القبض على مجموعة من التنظيم العثور على جثمان ضابط عراقي نحره داعش

Date: 2019-08-30 22:12:34
صور .. بعد القبض على مجموعة من التنظيم العثور على جثمان ضابط عراقي نحره داعش

عمليات صلاح الدين تعلن قتل 3 دواعش وتأسر الرابع

Date: 2021-11-01 06:41:58
عمليات صلاح الدين تعلن قتل 3 دواعش وتأسر الرابع

داعش يكثف عناصره غربي الأنبار وقيادي بالحشد يوضح الأسباب

Date: 2021-07-17 12:12:14
داعش يكثف عناصره غربي الأنبار وقيادي بالحشد يوضح الأسباب

داعش يُحيي "مركز القيادة" بين ديالى وصلاح الدين ويعتمد حرب "المضافات الفارغة"

Date: 2021-04-13 10:53:44
داعش يُحيي "مركز القيادة" بين ديالى وصلاح الدين ويعتمد حرب "المضافات الفارغة"

اصابة جنديين في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش في ديالى

Date: 2021-01-02 17:22:58
اصابة جنديين في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش في ديالى

اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

Date: 2020-09-08 07:17:41
اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

القوات الامنية تقتل 4 عناصر من داعش وتصيب اخرين بعملية في سامراء

Date: 2019-06-14 19:37:31
القوات الامنية تقتل 4 عناصر من داعش وتصيب اخرين بعملية في سامراء