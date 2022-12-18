"داعش" يتبنى هجوم كركوك

شفق نيوز/ أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن سقوط 9 من أفراد الشرطة العراقية ضحايا على الأقل عندما استهدفت قنبلة قافلتهم قرب مدينة كركوك.

وقال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية الصفرة، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غرب كركوك.

وبالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، ودحر عناصره، إلا أن القوات الأمنية مازالت تشن عمليات عسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن العراقية.

ويواصل عناصر التنظيم شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يوقع خلالها عددًا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.