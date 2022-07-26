"داعش" يتبنى هجوم "السيد" في ديالى

شفق نيوز/ تبنى تنظيم داعش، يوم الثلاثاء، هجوماً مسلحاً أوقع ضحايا وجرحى بينهم امرأة في ديالى.

وذكر بيان للتنظيم، أن عناصره استهدفوا تجمعاً لـ"الرافضة" في إشارة للمسلمين الشيعة، بأسلحة رشاشة، ما أسفر عن "مقتل 12 شخصاً بينهم عنصر من الجيش.

وتداول البيان من قبل صفحات مؤيدة للتنظيم الإرهابي، ولم يتسنَ لوكالة شفق نيوز التحقق من دقته على نحو مستقل.

وكانت مناطق اطراف ناحية السلام حيث جرى الهجوم معقلا لتنظيم القاعدة والتنظيمات المسلحة سابقا وشهدت هجمات وحوادث إرهابية كثيرة فيما يعد هذا الهجوم الأول منذ سنوات طويلة.