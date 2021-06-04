داعش يتبنى تفجير الكاظمية

شفق نيوز/ تبنى تنظيم داعش، يوم الجمعة، انفجاراً استهدف مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وأوقع ضحايا وجرحى.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، أن "مفرزة أمنية من مقاتلي الدولة الإسلامية نجحت في اختراق التحصينات الأمنية للحكومة العراقية وقامت بتفجير عبوة ناسفة على تجمع للشيعة أمام ضريح لهم في منطقة الكاظمية في بغداد".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الإنفجار وقع بالقرب من باب المراد في الكاظمية عبر عبوة عبارة عن ذخيرة حربية 57 ملم تعمل بتحكم عن بعد من خلال جهاز محمول.

وتسبب الانفجار بوقوع أربع ضحايا و20 جريحاً.

وعادة ما تشهد المراقد الدينية ومن بينها المنطقة المحيطة بمرقد الإمام موسى الكاظم إغلاقاً كاملاً من قوات الأمن، ولا يُسمح بدخول المنطقة إلا بعد إجراء تفتيش دقيق للأشخاص، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا.